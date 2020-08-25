شكرا لقرائتكم إقامة مباراة السوبر الأوروبي بحضور جماهيري محدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مباراة بطولة كأس السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا وإشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي ستقام في بودابست عاصمة المجر أمام عدد محدود من الجماهير.

وستشهد المباراة التي ستقام في العاصمة المجرية يوم 24 سبتمبر ما يصل إلى 30 في المائة من سعة بوشكاش أرينا المستخدمة وسط إجراءات احترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من أجل دراسة تأثير المتفرجين بدقة على بروتوكول العودة إلى اللعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، بينما ستقام جميع المباريات الأوروبية الأخرى خلف أبواب موصدة حتى إشعار آخر.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: كان من المهم إظهار أن كرة القدم يمكن لها أن تستمر في الأوقات الصعبة بدون مشجعين، لقد فقد فقدت اللعبة شيئًا من شخصيتها، ونحن نأمل في استخدام كأس السوبر الأوروبي في بودابست كبداية في رؤية عودة الجماهير إلى مبارياتنا.

وختم: نحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد المجري وحكومته لتنفيذ تدابير لضمان صحة جميع من يحضرون ويشاركون في اللعبة، فنحن لن نجازف بسلامة الناس.