شكرا لقرائتكم الإسباني بيدرو ينضم إلى روما في صفقة انتقال حر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء، تعاقده مع الإسباني بيدرو جناح تشيلسي السابق في صفقة انتقال مجاني لمدة ثلاث سنوات.

وأنهى اللاعب البالغ من العمر 33 عاما خمس سنوات قضاها مع النادي اللندني في وقت سابق هذا الشهر بعد أن سجل 43 هدفا في 206 مباريات وساعد تشيلسي على الفوز بلقب الدوري الممتاز في موسم 2016-2017 وكأس الاتحاد الإنجليزي في العام التالي.

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وقال بيدرو في بيان: يسعدني الانضمام لروما. أنا متحمس لخوض هذا التحدي والمنافسة لتحقيق أهدافنا في المواسم القادمة، أشكر الجماهير على هذا الترحيب وأتمنى اسعادها".

وبدأ بيدرو مسيرته مع برشلونة وفاز بلقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري الأبطال في ثلاث مناسبات، كما كان ضمن تشكيلة إسبانيا التي فازت بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا بعدها بعامين.

واحتل روما المركز الخامس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وسيلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.