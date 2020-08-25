ختام موسم الفورمولا واحد بأربعة سباقات

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باريس: أضيفت سباقات تركيا (15 نوفمبر)، البحرين (29 نوفمبر و6 ديسمبر) وأبوظبي (13 ديسمبر)، إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا 2020 المعدّلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أشار بيان منظمي بطولة العالم الثلاثاء "يمكننا التأكيد ان بعض السباقات ستقام أمام عدد محدود من الجماهير (...) ونعمل مع كل منظم (محلي) لانهاء التفاصيل".

اضاف البيان ان جائزة الصين الكبرى المؤجلة لن تقام في 2020 ما يعني إقامة 17 سباقا هذا الموسم من اصل 22 مقررة قبل انطلاقه.

وعبرت سوتشي التي تستضيف جائزة روسيا الكبرى في 27 سبتمبر وبورتيماو لجائزة البرتغال في 25 اكتوبر عن رغبتهما باستضافة حدث مع جماهير، فيما شهد انطلاق البطولة في النمسا في يوليو اقامة سباقات وراء أبواب موصدة.

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وانضمّت الصين الى لائحة الدول المنسحبة من روزنامة 2020، ووحدها فيتنام التي كانت ستستضيف في ابريل اول جائزة كبرى لا تزال معلّقة لأجل غير مسمى.

وستقام جائزة تركيا الكبرى في منتزه اسطنبول الذي استضاف البطولة سبع سنوات بين 2005 و2011.

وانضم الى روزنامة 2020 خمسة سباقات لم تكن مدرجة قبل انطلاق الموسم، هي موجيلو (إيطاليا)، نوربورغرينغ (المانيا)، بورتيماو (البرتغال)، إيمولا (إيطاليا) واسطنبول.