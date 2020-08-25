ماركا: ميسي أخطر برشلونة رسميا برغبته في الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن إخطار الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، برغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل عام من نهاية عقده بين أسوار "كامب نو".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن ميسي أرسل فاكسا رسميا لنادي برشلونة يعبر فيه عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

وأضافت الصحيفة المدريدية أن ذلك البند في عقد ميسي انتهى قبل الأول من يونيو الماضي، لكن الوضع غير المعتاد بسبب جائحة كورونا يفتح الطريق أمام طلب النجم الأرجنتيني بفتح الباب أمام مفاوضات مغادرته للنادي.

وأشارت "ماركا" إلى أن المكالمة التي أخبر فيها الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق أنه لن يكون ضمن خططه، كانت بمثابة القشة الأخيرة التي أنهت علاقة ميسي بالبارسا.

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من جانبه، ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" أن النادي الكتالوني أكد بالفعل تسلمه لفاكس ميسي.

جاء ذلك بعد ساعات من الكشف عن تفاصيل اجتماع رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، مع ميسي قبل عدة أيام، والذي أبلغه فيه اللاعب أن يرى بالفعل مستقبله خارج النادي الكتالوني، لكن الاجتماع كان شديد التوتر. (طالع التفاصيل)

وفي الوقت الذي ارتبط فيه ليونيل ميسي بالانتقال لمانشستر سيتي وإنتر ميلان وأخيرا مانشستر يونايتد، ذكرت صحيفة "Olé" الأرجنتينية في وقت سابق اليوم أن صاحب الـ33 عاما سيعلن عن مصيره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان برشلونة خرج خالي الوفاض دون تحقيق أي بطولة في الموسم المنقضي (2019-2020) الذي انتهى بهزيمة مذلة وتاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة (8-2) في لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.