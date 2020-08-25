إدانة قائد مانشستر يونايتد بـ3 تهم في حادث اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن إدانة هاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، بثلاث تهم أثناء محاكمته في اليونان بعد القبض عليه في جزيرة ميكونوس بسبب مشاجرة مع ضباط شرطة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أنه تم اتهام ماجواير بالأذى الجسدي المتكرر، محاولة الرشوة، والعنف ضد الموظفين العموميين وإهانتهم بعد اعتقاله.

وكان صاحب الـ27 عامًا أحد ثلاثة أشخاص اعتقلوا يوم الخميس الماضي إثر مشادة مع الشرطة.

ومثّل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء كل من جو، شقيق ماجواير، البالغ من العمر 28 عاما، بجانب كريستوفر شارمان (29 عاما).

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وتمت إدانة شقيق ماجواير أيضا بالأذى الجسدي المتكرر، العنف ضد الموظفين العموميين، ومحاولة الرشوة.

وأُدين شارمان بتهمة الإهانة، الأذى الجسدي المتكرر، والعنف ضد الموظفين العموميين.

ورغم استمرار محاكمة ماجواير في اليونان، اختير مدافع مانشستر يونايتد ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لخوض مباراتين في بطولة دوري أمم أوروبا الشهر المقبل أمام منتخبي أيسلندا والدنمارك.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الأيسلندي في ريكايفيك يوم 5 سبتمبر المقبل، وبعدها بعدها بثلاثة أيام يلتقي مع الدنمارك في كوبنهاجن.