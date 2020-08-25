مران الزمالك.. انتظام محمد حسن.. وجلسة بين كارتيرون والثنائي المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه في ميت عقبة؛ استعداداً لمباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

وشهد المران انتظام محمد حسن لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية التي غاب على إثرها عن مباراة الفريق الماضية أمام الأهلي.

وأصبح حسن جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

Advertisements

وخضع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق لبرنامج تدريبي خاص على هامش المران المقام حالياً بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأدى الثنائي فقرة تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق المران وفقاً لتعليمات الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للثنائي، ثم عقد بعدها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع الثنائي؛ للاطمئنان عليهما ومنحهما التعليمات الجديدة بعد الانتهاء من تدريبات الجري حول الملعب برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق.

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن يكون مران الفريق اليوم عبارة عن بعض التدريبات الخفيفة واللعب على طريقة الكرة الطائرة بوضع شبكة الكرة الطائرة وتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات.

وخاض كارتيرون تحدي "الحواجز" بفريق يضم المدير الفني نفسه والثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم أمام فريق أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف مدربا الفريق وأسامة فيصل المهاجم الصاعد بمحاولة تمرير الكرة من فوق الحواجز الحديدية ومن يفشل في تمريرها الناحية الأخرى يفقد نقطة ليفوز فريق كارتيرون بالتحدي.