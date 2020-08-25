النني يعود لأرسنال بهدف رائع وديًا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح محمد النني في تسجيل أول أهداف أرسنال في شباك ميلتون كينز دونز، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين.

النني عاد لأرسنال بعد انتهاء فترة إعارته لبشكتاش التركي فور نهاية الموسم الماضي، ليشارك كأساسي مع المدفعجية بالاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ونجح النني في استغلال خطأ في التمرير من حارس ميلتون دونز ليحصل على الكرة بالقرب من منتصف الملعب، قبل أن يسددها مباشرةً نحو المرمى الخالي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى احتمالية عودة النني إلى الدوري التركي عن طريق طرابزون سبور، قبل أن يتواجد في فترة إعداد أرسنال للموسم الجديد.

