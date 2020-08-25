قائمة الأهلي لمواجهة الجونة.. عودة الشيخ.. وثلاثي شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الجونة في الجولة 22 في بطولة الدوري المصري الممتاز مساء الأربعاء. وشهدت القائمة عودة اللاعب أحمد الشيخ الذي غاب عن مباراة الزمالك السابقة بسبب تعرضه للإصابة أمام أسوان في الجولة قبل الأخيرة. وضم فايلر الثلاثي الشاب محمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري تمهيداً للاستعانة بهم أمام فريق الجونة للاستفادة بهم في حالة تدوير اللاعبين في ظل ضغط المباريات. Advertisements وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة جمعها من 21 مباراة بفارق 14 نقطة عن الزمالك الذي سيتعرض لخصم 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم ما يشير إلى أن الفارق الفعلي 17 نقطة مع أقرب ملاحقيه.

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