مصدر يُجيب لمصراوي.. كيف يُفكر كارتيرون لتعويض غياب عبد الشافي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر بالزمالك، إن المدير الفني الفرنسي لفريهم باتريس كارتيرون لديه ثلاثة حلول لتعويض غياب محمد عبد الشافي خلال المباريات المقبلة.
وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن كارتيرون يُجهز عبدالله جمعة لتعويض غياب محمد عبد الشافي، كما يدرس تجربة إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر أيضاً بجانب البحث عن بديل في قطاع الناشئين.
وكان محمد عبد الشافي، قد أُصيب بكسر في الترقوة خلال كرة مشتركة مع وليد سليمان، في مباراة الأهلي بالجولة الماضية؛ حيث سيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين 6: 7 أسابيع.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون يوم الخميس المقبل الموافق 27 أغسطس ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.
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