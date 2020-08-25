التعادل الإيجابي يخيم على مبارة إنبي وأسوان في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اكتفى فريق انبي بتحقيق التعادل الإيجابي، مساء اليوم الثلاثاء، أمام اسوان، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري we المصري.

ومع حلول الدقيقة 13 تمكن ابراهيم جلال من تسجيل الهدف الاول لفريق اسوان مستغلا عرضة من الجانب الايسر حولها لهدف في شباك حارس مرمى نادي انبي.

وأحرز أحمد علي مهاجم انبي هدف التعادل لفريقه أمام اسوان في الدقيقة 24، بعد تمريرة ساقطة خلف المدافعين حصل وعليها وتقدم بالكرة ليصوب في الشباك محرزا هدف التعادل.

وبتلك النتيجة، رفع فريق انبي رصيده إلى 30 ويتساوى مع فريق الاتحاد السكندري بالمركز الخامس، بينما وصل اسوان إلى 23 بالتساوي مع مصر المقاصة وحرس الحدود.