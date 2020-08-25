رسمياً.. إنتر ميلان يعلن استمرار مدربه كونتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي استمرار مدربه أنطونيو كونتي في عمله على رأس الإدارة الفنية للفريق. وتعرض إنتر ميلان للخسارة في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية بنتيجة (3-2)، كما خسر لقب الدوري الإيطالي واحتل المركز الثاني خلف يوفنتوس البطل التاريخي للمسابقة. Advertisements وأصدر النادي الإيطالي بياناً أعلن خلاله نتائج الاجتماع بين إدارة إنتر والمدرب الإيطالي والذي أسفر عن اتفاق على استمررا العمل. ووضع النادي والمدرب كونتي الخطط والأسس التي سيتم العمل على أساسها خلال الفترة المقبل للاستمرار في السعي لتحقيق أهداف مشروع النادي. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إنتر ميلان يُفكر جدياً في عدم استمرار التعاون كونتي بعد خسارة نهائي الدوري الأوروبي لكن تم الاتفاق في النهاية على استمراره.

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