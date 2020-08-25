"الامتيازات انتهت".. كومان يصدم ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية كواليس الاجتماع الذي عقده الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، والذي جاء بعد ساعات من توليه قيادة الفريق خلفًا لكيكي سيتين.

ووفقا للبرنامج التلفزيوني الإسباني "ديبورتيس كواترو"، اليوم الثلاثاء، فإن الاجتماع بين كومان وميسي كان شديد التوتر ولم يكن وديًا، ولم يتوقع النجم الأرجنتيني أسلوب المدرب الهولندي.

وأضاف أن كومان كان صريحا حيث قال لميسي "الامتيازات التي كان يتمتع بها الفريق في السنوات الأخيرة قد نفدت، سأكون غير مرن، وعليك أن تفعل كل شيء من أجل الفريق وأن الأولوية ستكون لمصلحة برشلونة".

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وأشار إلى أن ميسي كان متفاجئا من أسلوب كومان الذي كان صارمًا ويريد السيطرة عليه منذ اللحظة الأولى، خاصةً بعدما حذَّره من سيطرة اللاعبين على غرفة الملابس، مؤكدا أن إدارتهم الذاتية سنتهي معه.

وأكد البرنامج أن عبارات كومان جعلت ميسي يعود إلى إجازاته مستاءً ومتفاجئا، خاصةً أن المدرب أخبر كلا من لويس سواريز وأرتورو فيدال برحيلهما عن برشلونة، وهو القرار الذي لن يحبه ميسي بفضل العلاقة التي تربطه مع الثنائي.

ورفم ذلك، يريد كومان أن يكون ميسي ركيزة مشروعه مع برشلونة الذي وقعه معه عقدا لمدة موسمين، لكن النجم الأرجنتيني يبدو مستقبله بعيدا عن "كامب نو" أكثر من استمراره مع الفريق، الذي يرتبط بعقد معه حتى عام 2021.

يذكر أن ميسي ارتبط بقوة بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، لكن برنامج "ديبورتيس كواترو" أكد أن النادي الذي دخل في مفاوضات مع صاحب الـ33 عاما هو مانشستر يونايتد الإنجليزي.