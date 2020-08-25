رسمياً.. الزمالك يعلن موعد مواجهتي الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي المواعيد الرسمية لمواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الزمالك مباراة الذهاب في المغرب يوم 25 سبتمبر المقبل، على أن يخوض لقاء الإياب في مصر يوم 2 أكتوبر القادم.
ومن المقرر أن يواجه الفائز من المباراتين، الفائز من طرف نصف النهائي الأخر الذي يقام بين الأهلي والوداد المغربي.
ويأمل الزمالك في الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ 2016، لتكون المرة الثالثة له في القرن الجديد.
ويعود أخر تتويج لنادي الزمالك بالبطولة الأكبر لأندية إفريقيا إلى عام 2002، عندما هزم الأبيض الرجاء المغربي بهدف نظيف لنجمه السابق تامر عبد الحميد ليعانق المجد الإفريقي.
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