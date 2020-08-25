قائمة الأهلي لمباراة الجونة

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، عن قائمة الأحمر التي سيخوض بها مواجهة الجونة، المقرر لها غداً الأربعاء، في الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

وكانت قناة النادي الأهلي قد أعلنت

غياب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق عن لقاء الجونة المقرر غداً الأربعاء في الجولة الثانية والعشرين للدوري.

قائمة الاهلي لمباراة الجونة :

محمد الشناوي - علي لطفي -

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شوبير

علي معلول - محمود وحيد - محمد شكري - ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - رامي ربيعه - أحمد فتحي

اليو ديانج - حمدي فتحي - السوليه - العربي بدر - محمد فخري - جيرالدو - أفشه - أحمد الشيخ - جونيور اجاي

اليو بادجي - مروان محسن