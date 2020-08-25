سيدات يد الأهلي يفزن على سموحة في الدوري

تمكن فريق سيدات اليد بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق سموحة، بنتيجة 29-21، في المباراة التي جمعت بين الفريقين،

مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة سموحة، وقدم خلالها «سيدات الأهلي»

أداءً قويًّا من البداية إلى النهاية، لينجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 29-21.

وكان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الجزيرة بنتيجة 32-20، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.