باسم مرسي يقود هجوم الإنتاج الحربي أمام بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي، بقيادة مختار مختار، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز، في الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

ويحل الإنتاج الحربي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي،

في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الإنتاج الحربي كلا من :

حراسة المرمى : عامر عامر

خط الدفاع : علاء سلامة - أحمد صابر - محمود البدري -

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علي فتحي

خط الوسط : محمد عادل - محمود عادل - أحمد مجدي - موسى دياورا

خط الهجوم : محمد فييرا - باسم مرسي

البدلاء:-

أحمد يحيى - محمد بازوكا - هشام شحاته - أماروتناص - أحمد دويدار - إبراهيم عبد الخالق - أحمد عفيفي - محمد رجب - عبد الرحمن شيكا.