أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز مساء اليوم. ويحل الإنناج الحربي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم،، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز. مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي Advertisements خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - عمر العيوني - إسلام عيسى - دودو الجباس - طارق طه - محمد فتحي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.