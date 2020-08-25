التعادل يحسم مواجهة إنبي وأسوان

تعادل فريق إنبي أمام أسوان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق أسوان قد افتتح التسجيل بهدف المدافع إبراهيم جلال

في الدقيقة 12، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يلغي الحكم الهدف ويعود لتقنية الفار، ليتأكد من صحة الهدف ويحتسبه.

عبينما سجل أحمد علي هدف تعادل إنبي في

الدقيقة 24، بعدما استقبل كرة طويلة أرسلها حارس الفريق محمود جاد، داخل منطقة جزاء أسوان ليسدد الكرة داخل المرمى.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إنبي إلى النقطة 23 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، فيما يأتي نادي أسوان في المركز الثاني عشر بعد تعادل اليوم، برصيد 23 نقطة.