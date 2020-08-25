تعادل فريق إنبي أمام أسوان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان فريق أسوان قد افتتح التسجيل بهدف المدافع إبراهيم جلالفي الدقيقة 12، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يلغي الحكم الهدف ويعود لتقنية الفار، ليتأكد من صحة الهدف ويحتسبه.
عبينما سجل أحمد علي هدف تعادل إنبي فيالدقيقة 24، بعدما استقبل كرة طويلة أرسلها حارس الفريق محمود جاد، داخل منطقة جزاء أسوان ليسدد الكرة داخل المرمى.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إنبي إلى النقطة 23 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، فيما يأتي نادي أسوان في المركز الثاني عشر بعد تعادل اليوم، برصيد 23 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم مواجهة إنبي وأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.