أمير مرتضى يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء المغربي

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن موعد مباراتي الزمالك أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطالأفريقيا.
حيث أكد المشرف العام على الكرة بالزمالك أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستقام في المغرب يوم25 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 2 أكتوبر المقبل.
وحال تأهل الزمالك إلى النهائي الافريقي فسوف يواجه الفائز من الأهلي والوداد المغربي اللذين يلتقيان في نصف النهائي الآخر.
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