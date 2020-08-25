أعلنت قناة النادي الأهلي غياب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق عن لقاء الجونة المقرر غداً الأربعاء في الجولة الثانية والعشرين للدوري. وأكد كريم أحمد مراسل القناة أن صالح جمعة تم استبعاده من التدريبات الجماعية الأخيرة قبل لقاء الجونة. أن صالح جمعة تم استبعاده من التدريبات الجماعية الأخيرة قبل لقاء الجونة. وقال مراسل قناة الأهلي:" صالح خاض مراناً منفرداً مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق قبل المران الجماعي برفقة سامي قمصان المدرب المساعد". مراناً منفرداً مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق قبل المران الجماعي برفقة سامي قمصان المدرب المساعد". وأضاف:" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يترقب التقرير الطبي ومعرفة وزن اللاعب بعد خضوعه لبرنامج تخسيس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة الأهلي تعلن استبعاد صالح جمعة من لقاء الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.