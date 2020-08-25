تشيلسي يبحث عن بديل كيبا

بدأت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، في البحث عن حارس مرمى جديد من أجل خلافة الإسباني كيبا أريزابالاجا، ويبدو أنه وجد ضالته من الدوري الفرنسي، والذي يضم مواهب مميزة في هذا المركز.

ويبدو أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ليس مقتنعًا بكيبا كحارس أساسي، والذي استقبلت شباكه أكثر من 50 هدفاً

بالموسم المُنقضي، ولذلك يسعى للتعاقد مع حارس جديد لحماية عرين النادي الإنجليزي

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن تشيلسي مهتم بالحصول على خدمات حارس مرمى ليل الفرنسي "مايك مايجنان" البالغ من العمر 25 عاماً، وذلك من أجل خلافة

كيبا الذي خيب الآمال منذ انضمامه إلى النادي اللندني قبل موسمين.

وأضافت، أن تشيلسي لم يقم بأي خطوة جادة للتعاقد مع مايك مايجنان، ولكنه يُخطط لتقديم عرض بقيمة 30 مليون يورو لضمه بشكل رسمي، قبل بداية موسم الدوري الإنجليزي في 12 سبمتبر القادم.

وجدير بالذكر أن فالنسيا الإسباني لديه رغبة في الحصول على خدمات كيبا، في حال أراد تشيلسي التخلي عنه خلال الصيف الحالي.