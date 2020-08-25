اخبار الرياضه

تشيلسي يبحث عن بديل كيبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بدأت إدارة نادي الإنجليزي، في البحث عن حارس مرمى جديد من أجل خلافة الإسباني كيبا أريزابالاجا، ويبدو أنه وجد ضالته من الدوري الفرنسي، والذي يضم مواهب مميزة في هذا المركز.

ويبدو أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ليس مقتنعًا بكيبا كحارس أساسي، والذي استقبلت شباكه أكثر من 50 هدفاً

بالموسم المُنقضي، ولذلك يسعى للتعاقد مع حارس جديد لحماية عرين النادي الإنجليزي

وذكرت  شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن تشيلسي مهتم بالحصول على خدمات حارس مرمى ليل الفرنسي "مايك مايجنان" البالغ من العمر 25 عاماً، وذلك من أجل خلافة

كيبا الذي خيب الآمال منذ انضمامه إلى النادي اللندني قبل موسمين.

وأضافت، أن تشيلسي لم يقم بأي خطوة جادة للتعاقد مع مايك مايجنان، ولكنه يُخطط لتقديم عرض بقيمة 30 مليون يورو لضمه بشكل رسمي، قبل بداية موسم في 12 سبمتبر القادم.

وجدير بالذكر أن فالنسيا الإسباني لديه رغبة  في الحصول على خدمات كيبا، في حال أراد تشيلسي التخلي عنه خلال الصيف الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يبحث عن بديل كيبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا