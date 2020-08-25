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الأهلي السعودي يواصل التصعيد ضد يوسف بلايلي

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تواصل إدارة النادي الأهلي السعودي التصعيد ضد المحترف الجزائري يوسف بلايلي الذي تخلّف عن الحضور إلى جدة بالرغم من توفير طائرة خاصة لنقله من الجزائر.

وذكرت  صحيفة :الشرق الأوسط" أن إدارة الأهلي تعتزم  للتقدم بشكوى ضد بلايلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدم التزامه ببنود العقد

الملزم مع النادي والضرر الناتج عن تخلف اللاعب عن رحلة عودته.

وأكد  المصدر على أن إدارة النادي الأهلي لن تتراجع  في قرارها بتصعيد  القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن المحترف الجزائري يوسف بلايلي.

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وقد غادر بلايلي إلى بلده خلال

فترة توقف النشاط الكوري بسبب كوفيد 19.

وجدير الذكر أن بلايلي قد انضم للعب في صفوف النادي الأهلي في فترة انتقالات صيف عام 2019 قادماً من الترجي الرياضي التونسي ويرتبط بعقدٍ مع الراقي يمتد حتى يونيو 2022.

وشارك يوسف بلايلي مع الأهلي هذا الموسم في 13 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين وسجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.

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