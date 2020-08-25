تدريبات خفيفة ومنوعة في مران الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أن يكون مران الفريق اليوم عبارة عن بعض التدريبات الخفيفة واللعب على طريقة الكرة الطائرة بوضع شبكة الكرة الطائرة وتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات. وتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات. كما خاض كارتيرون تحدي "الحواجز" بفريق يضم المدير الفني نفسه والثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم أمام فريق أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف مدربا الفريق وأسامة فيصل المهاجم الصاعد بمحاولة تمرير الكرة من فوق الحواجز الحديدية ومن يفشل في تمريرها الناحية الأخرى يفقد نقطة ليفوز فريق كارتيرون بالتحدي. عبد الرؤوف مدربا الفريق وأسامة فيصل المهاجم الصاعد بمحاولة تمرير الكرة من فوق الحواجز الحديدية ومن يفشل في تمريرها الناحية الأخرى يفقد نقطة ليفوز فريق كارتيرون بالتحدي. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

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