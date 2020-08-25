أخبار ليفربول: فان دايك يخرج غارقًا في دمائه بلقاء سالزبورج الودي

أنهى ليفربول فترته التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد بالتعادل أمام ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين لكل فريق اليوم الثلاثاء.

وحوّل المهاجم الشاب ريان بروسيتر تأخر ليفربول بهدفين نظيفين إلى التعادل، بعد أن سجّل مرتين متتاليتين في الربع ساعة الأخيرة من المباراة.

وشهدت أحداث الشوط الثاني إقصاء قائد الفريق فيرجيل فان دايك بعد كرة هوائية مشتركة، أصيب على إثرها وسط نزيف الدماء من وجهه.

بحسب الصحافة المقربة من ليفربول فإن إصابة فان دايك ليست خطيرة، وسيكون متاحًا في لقاء السبت أمام آرسنال في كأس الدرع الخيرية.

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