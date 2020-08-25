بث مباشر | شاهد النصر والعدالة في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو مباراة “النصر والعدالة” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في الجولة 27، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “النصر والعدالة” على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

يحتل “النصر” في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر “الهلال”، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

في المقابل ينافس فريق “العدالة” على النجاة من الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى، حيث يقبع الأخير برصيد 20 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أولى المراكز التي ستضمن بقاءه في الدوري السعودي للمحترفين.

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