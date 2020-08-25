رسميًا: روما يعلن التعاقد مع بيدرو رودريجيز

أعلن نادي روما الإيطالي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن التعاقد مع الإسباني المخضرم بيدرو رودريجيز من صفوف تشيلسي في صفقة مجانية.

ويمتد العقد المُبرم بين الطرفين إلى غاية صيفية 2023 وبراتب لم يُفص عنه بصفة رسمية، وقدرته الصحافة المحلية بنحو 3 ملايين يورو سنويًا.

سيتقمص بيدرو (33 عامًا) قميص روما في أولى تجاربه على الإطلاق في الملاعب الإيطالية، بعد مسيرة اقتصرت على برشلونة وتشيلسي فقط.

واستكمل روما صفقاته المميزة على الصعيد الهجومي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تجديد ثقة الإدارة في المدرب باولو فونيسكا.

إذ تعاقد النادي مع هنريك مخيتريان من آرسنال بالمجان، إضافة إلى استعادة المعار باتريك شيك من لايبزيج، وتفعيل بند الشراء في عقد كارليس بيريز من برشلونة.

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