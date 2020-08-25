بايرن ميونيخ ينفي وجود اتصالات مع ليفربول بشأن ألكانتارا

قال المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، كارل هاينز رومينيجيه، إنه لم يتلق اتصالات رسمية بعد من إدارة ليفربول بشأن استقدام متوسط الميدان الإسباني، تياجو ألكانتارا.

وشدد رومينيجيه على أن مسيرة ألكانتارا (29 عامًا) قد انتهت بالفعل مع بايرن ميونيخ، وإنه اختار خوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب الأوروبية.

وفد اللاعب صيفية 2013 من برشلونة وساهم في تحقيق 16 لقبًا للنادي البافاري كان آخرها حصد كأس دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وقال رومينيجيه ليومية “بيلد” الألمانية عن مسألة ألكانتارا: “سمعنا الكثير من الأخبار عن ليفربول (وألكانتارا) لكنهم لم يتصلوا بنا بصفة رسمية بعد”.

وأضاف: “بالأمس عقدنا اجتماعًا مع موظفي النادي واللاعبين وتجولنا في أرجاء ملعب أليانز أرينا، يمكنني القول بأنه اتخذ قراره، بدا الأمر وكأنه الوادع بالنسبة لتياجو”.

تتحدث العديد من المصادر الإنجليزية عن رغبة ليفربول في استقدام اللاعب، وأن النادي السكاوزي سيقدم 30 مليون يورو للتعاقد معه، لكن المسألة -بحسب رومينيجيه- لم تخرج للطور الرسمي بعد.

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