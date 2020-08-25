رسالة تُخرس الألسنة حول تفكير الهلال في إقالة لوشيسكو

رد الكاتب الرياضي، سامي الحريري، على ما نشره الإعلامي النصراوي، عبدالعزيز المريسل، حول تفكير إدارة نادي الهلال في إقالة المدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، من تدريب الفريق.

وكان لوشيسكو قد قاد الهلال لتحقيق دوري أبطال آسيا العام الماضي على حساب أوراوا الياباني، ويقود الزعيم حاليا لصدارة الدوري السعودي، كما أنه وصل بفريقه لنصف نهائي كأس الملك.

وغرد الحريري عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “الهلال بيلغي عقد مدربه.. يقولها عليمي متذاكي، كاره للهلال، محاولا ضرب المدرج بالمدرب، وتأليب الرأي العام الهلالي تجاهه”.

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وأضاف “تراك تتعامل مع مدرج الهلال يا بابا، المدرج الذي ألجم اليابانيين قبل غيرهم، هالتصرفات البايخة قديمة من أيام آخر بطولة خارجية للنصر.. يا قدمك يا شيخ”.

ويلعب نادي الهلال اليوم أمام منافسه الفيصلي في الجولة 27 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فيما يلتقي النصر مع العدالة.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، ويتبقى على نهاية المسابقة 4 جولات.

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