يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة ليفربول وسالزبورج الودية، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 25-8-2020، في إطار استعدادات الريدز بطل الدوري الإنجليزي، للنسخة الجديدة 2020/2021.

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي ليفربول الإنجليزي وريد بول سالزبورج النمساوي بالتعادل الإيجابي (2-2).

افتتح باتسون داكا التسجيل لسالزبورج في الدقيقة 3، من تسديدة رائعة جاءت بعد خطأ من لاعب وسط ليفربول البرازيلي فابينيو.

وعاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني لسالزبورج في الدقيقة 13 بعد هجمة مرتدة نموذجية من الفريق النمساوي، لينتهي الشوط الاول بتقدم سالزبورج بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني قلص ريان بروستر، النتيجة في الدقيقة 72، بعدما تلقى تمريرة رائعة من جيمس ميلنر، داخل منطقة جزاء سالزبورج، ليسددها بقوة في شباك الفريق النمساوي.

وأدرك بروستر هدف التعادل للريدز بعدما استغل خطأ حارس سالزبورج الذي فشل في إبعاد الكرة ليسددها في المرمى الخالي بالدقيقة 81.

وجاءت تشكيل ليفربول أمام سالزبورج اليوم..

فى حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ويليامز – جوميز – فان دايك – روبرتسون.

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الوسط: فابينيو – فينالدوم – كيتا.

الهجوم: ماني – فيرمينو – محمد صلاح.

وجاءت مباراة اليوم ضمن استعدادات ليفربول للموسم الجديد، والذي يفتتحه بمواجهة آرسنال يوم السبت المقبل، بكأس الدرع الخيرية.

وكان ليفربول قد حقق فوزاً ساحقاً السبت الماضي فى اللقاء الودي أمام شتوتجارت بثلاثية نظيف، سجل للريدز كل من روبرت فيرمينو فى الدقيقة 15، قبل ان يضيف ناي كيتا الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 40، واختتم الشاب الانجليزي بريوتزر ثلاثية ليفربول فى الدقيقة 68.

وكان ليفربول قد حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضى، بفارق كبير عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بعدما جمع 99 نقطة.

إليكم فيديو أهداف مباراة ليفربول وسالزبورج الودية

ملخص مباراة ليفربول وسالزبورج الودية