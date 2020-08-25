الدويش يكشف لعشاق النصر الحقيقة الصادمة!

أوضح الإعلامي الرياضي النصراوي، محمد الدويش، رأيه في السبب الرئيسي الذي يجعل نادي النصر يتراجع عن حصد البطولات، ولا يستمر في تحقيق الألقاب فترات طويلة، مؤكدًا أن هذا يعود إلى عدم التعامل بإيجابية مع الانتقادات التي تريد مصلحة الفريق.

وقال الدويش عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “لماذا لا يستمر النصر بطلاً فيتوقف عند بطولة أو بطولتين بل يتراجع إلى مركز لايليق ببطل؟”.

وأضاف “لأن بين مسؤوليه وإعلامييه مَن يحاربون النقد ويصفون النقاد بأعداء النجاح والفرح فلا يصعد الطموح ولا يتطور العمل.. كل بطولة تملأ عيونهم بل كل فوز يشنف آذانهم”.

وتلقى الدويش انتقادات واتهامات بأنه لا يحب النصر، ليرد بقوله “مَن أنت حتى تحدد مَن النصراوي ومَن ليس نصراوياً .. مَن الهلالي ومَن ليس هلالياً ؟ مَن منحك منحة منح الصكوك؟ صك بالنصراوية وصك بنفيها .. صك بالهلالية وصك بنفيها .. أنت مِن أين حصلت على صك ميولك ؟”.

وكان النصر قد حقق بطولة الدوري السعودي العام الماضي، لكنه حاليا يتراجع بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، علمًا بأن المتبقي على نهاية المسابقة 4 جولات.

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