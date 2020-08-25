بث مباشر | نتيجة مباراة الهلال والفيصلي فى الدوري السعودي

يستضيف الهلال نظيره الفيصلي، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 25 -8-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

تنطلق مباراة “الهلال والفيصلي” في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينيتش، وتقام على “ستاد جامعة الملك سعود”.

تُنقل مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي عبر قناة السعودية الرياضية الأولى، بصوت المعلق الرياضي “عبدالله الحربي”.

ويسعي الزعيم اليوم الى تحقيق الفوز أمام ضيفه الفيصلي، لتعويض خسارة الديربي امام “أهلي جدة” بالجولة الماضية، من أجل الاقتراب اكثر من حسم لقب الدوري السعودي قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

ويدخل الهلال اللقاء بالقوة الضاربة، بعد تأكد جاهزية نجم خط الوسط اللاعب سلمان الفرج، بعد تعافيه من إصابة في أسفل الظهر التي أصيب بها قبل لقاء الفتح في الجولة 24 وغاب على اثرها عن مبارتي العدالة والأهلي.

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ويدخل الزعيم اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي النصر حامل اللقب.

فى المقابل يسعى الفيصلي اليوم لتعويض النقطتين الذين فقدهما في الجولة الماضية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام اتحاد جدة بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ويتواجد الفريق في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 42 نقطة.

جدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الـ12 من الدوري السعودي، قد انتهي بالتعادل الايجابي 2-2، فى المباراة التي اقيمت على ملعب الفيصلي يوم 20 يناير 2020.

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