رئيس نابولي يضغط على الفرق الراغبة في التعاقد مع كوليبالي بتصريح مثير

تحدث رئيس نابولي الإيطالي، “أوريليو دي لورينتيس” عن وضعية مدافعه الدولي السنغالي “خاليدو كوليبالي” في الميركاتو الصيفي الحالي.

ورد دي لورينتيس على سؤال (كوليبالي سيغادر؟)، قائلاً :”عليك أن تسأل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.. إنهم الأندية الوحيدة التي لديها المال للتعاقد معه”.

وارتبط اسم كوليبالي بالإنتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ومنهم “مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي“، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2020 وبالميركاتو الصيفي الحالي لكن رئيس نابولي مُصر على مطالبه المالية.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق اقتراب مانشستر سيتي من التعاقد مع اللاعب الدولي السنغالي مقابل 70 مليون يورو إلا أن الصفقة توقفت.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس نادي نابولي “دي لورينتيس” يطالب بمبلغ 100 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات في الميركاتو الصيفي الحالي.

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