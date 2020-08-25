بث مباشر | شاهد الهلال والفيصلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الهلال والفيصلي” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في الجولة 27، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عبد الله الحربي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش، على استاد جامعة الملك سعود.

سيسعى الهلال إلى تعويض خسارة الديربي امام “أهلي جدة”، بتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل الاقتراب اكثر من حسم لقب الدوري السعودي قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

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ويحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 8 نقاط صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

في المقابل يتواجد “الفيصلي” في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع “الوحدة”، وبفارق الأهداف عن السابع “الرائد” الذي خسر أمس امام الاتفاق.

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