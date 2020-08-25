بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والفيصلي” في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في الجولة 27، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عبد الله الحربي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش، على استاد جامعة الملك سعود.

سيسعى الهلال إلى تعويض خسارة الديربي امام “أهلي جدة”، بتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل الاقتراب اكثر من حسم لقب الدوري السعودي قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

ويحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 8 نقاط صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

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في المقابل يتواجد “الفيصلي” في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع “الوحدة”، وبفارق الأهداف عن السابع “الرائد” الذي خسر أمس امام الاتفاق.

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الهلال 0-0 الفيصلي

استاد جامعة الملك سعود (جدة)

الدوري السعودي (الجولة 27)

⌚جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر “مكتوب” مباراة الهلال والفيصلي

أهلاً بكم في بث مباشر احداث مباراة “الهلال والفيصلي” ضمن مباريات الجولة 27 بالدوري السعودي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة .

⭕لم يسبق للفيصلي الفوز على الهلال خلال 19 مباراة خاضها الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

????تشيكلة الهلال: عبد الله المعيوف – محمد البريك– جانغ هيون سو – علي ال بليهي– ياسر الشهراني – سلمان الفرج – جوستافو كويلار – سباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو– سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز.

عبد الله المعيوف – محمد البريك– جانغ هيون سو – علي ال بليهي– ياسر الشهراني – سلمان الفرج – جوستافو كويلار – سباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو– سالم الدوسري – بافيتيمبي جوميز. ???? تشكيلة الفيصلي: مصطفى ملائكة – خالد الغامدي – ايجور روسي – رفاييل سيلفا – محمد قاسم – حسن آل منصور – خاليم هايلاند – احمد الفقي – يوسف الجبلي – جيليرمي – مصطفى البصاص.

مصطفى ملائكة – خالد الغامدي – ايجور روسي – رفاييل سيلفا – محمد قاسم – حسن آل منصور – خاليم هايلاند – احمد الفقي – يوسف الجبلي – جيليرمي – مصطفى البصاص. “0 بداية المباراة

“4 اول فرصة للهلال بعد انطلاقة رائعة من البريك الذي اخترق دفاع الفيصلي ومرر كرة إلى كاريلو داخل منطقة الست ياردات ليسددها بالكعب لترتد من أقدام المدافعين إلى جيوفينكو الذي سددها قوية ليتصدى لها ملائكة وتخرج إلى الركنية.

“5 جيوفينكو يتولى تنفيذ الركنية ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء ليرتقى لها كاريلو ويضربها بالرأس ولكن مصطفى ملائكة يتألق ويتصدى لها ببراعة.

“10 مرت اول عشر دقائق ومازال التعادل السلبي يسيطر.

“11 المدافع محمد قاسم يحرم سالم الدوسري من تسجيل الهدف الاول بعدما أبعد تسديدته إلى الركنية بفدائية كبيرة.

“15 اوووووه – البريك يرتكب خطأ كارثي بعدما مرر الكرة إلى مهاجم الفيصلي بصاص لينفرد بالمعيوف ولكن دفاع الهلال ينقذ الموقف بعدما فشل بصاص في مرواغة المعيوف لتضيع اخطر فرصة للفيصلي في المباراة حتى الآن!

“18 الهلال يستحوذ على الكرة ويحاول تهديد مرمى الفيصلي.

“21 لا وجود لهجمات خطيرة على كلا المرميين في هذه اللحظات.

“22 مصطفى ملائكة يتألق من جديد ويحرم جوميز من التسجيل.

“24 جيوفينكو يتلاعب بمدافعي الفيصلي داخل منطقة الجزاء ولكن في الاخير فشل في تسديد الكرة ليبعدها الدفاع.

“30 فترة الكولينج بريك الآن.

“32 الحكم يستأنف اللعب في هذه اللحظات.

“35 اوووووووه – العارضة الأفقية تحرم الهلال من افتتاح التسجيل بعدما ردت رأسية جوميز القوية.

“41 ثنائية رائعة بين الشهري وجيوفينكو تنتهي بتسديدة قوية من الاخير تمر بجوار القائم الايمن لمصطفى ملائكة.

“45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 كويلار يسدد كرة من خارج منطقة الجزاء تخدع مصطفى ملائكة ولكن العارضة وقفت مع الاخير!

“45+3 صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.

“45 بداية الشوط الثاني

“45 تبديل اول للفيصلي مع بداية الشوط الثاني بخروج مصطفى البصاص ودخول ويليام.

“48???? بطاقة صفراء على لاعب الهلال أندريه كاريلو.

“53 إلى هذه اللحظة مازالت النتيجة على حالها صفر مقابل صفر.

“58 الشهراني يسدد كرة بعيدة كل البعد عن المرمى، كان امامه خيار التمرير إلى جوميز ولكنه تسرع!

“62 ضربة حرة مباشرة من مكان جيد للهلال بعد اعاقة واضحة من رفاييل سيلفا على سالم الدوسري.

“62???? بطاقة صفراء على رفاييل سيلفا.

“63 جيوفينكو يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها قوية ولكن تعلو المرمى بقليل.

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