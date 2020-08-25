أخبار يوفنتوس: بيرلو يؤكد مغاردة مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي

أكد المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس الايطالي “أندريا بيرلو” أنه تواصل مع المهاجم الأرجنتيني “جونزالو هيجوايين” من أجل إبلاغه بقرار مغادرته الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال أندريا بيرلو: “أصبح جونزالو هيجوايين خارج خطط ومشروع النادي خلال الفترة القادمة، ولذلك نحن مستعدون للسماح له بالرحيل”.

ويسعى بيرلو الذي تم تعيينه كمدير فني للفريق الأول لبطل إيطاليا بدلاً من المقال “ماوريسيو ساري”، إلى ضخ دماء جديدة في تشكيلة يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وخرج الدولي الارجنتيني “هيجوايين”، من خطط بيرلو بعد المستويات السيئة التي قدمها الموسم الماضي 2019/2020 حيث سجل 8 أهداف فقط في 32 مباراة بالدوري الايطالي.

يذكر أن يوفنتوس كان قد تعاقد مع المهاجم الارجنتيني خلال الميركاتو الصيفي 2016 في صفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو قادماً من نابولي.

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