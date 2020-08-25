أجواء غير ودية.. تفاصيل جديدة من اجتماع ميسي وكومان 

ينتظر عشاق نادي برشلونة إطلالة من نجمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لوضع حد لحالة الترقب بخصوص مستقبله مع الفريق، وفيما ينتظر الجميع تطورات جديدة في الساعات القادمة، عاد تقرير اليوم إلى تفاصيل لم تنشر من اللقاء الذي جمع ميسي بالمدرب الجديد رونالد كومان.

وذكر موقع "كواترو" (Couatro) الإسباني أن الاجتماع الذي جرى يوم الخميس الماضي بين كومان وميسي في منزل الأخير، لم يشهد أجواء إيجابية؛ بل شهد توترا فاجأ النجم الأرجنتيني الذي كان يتوقع شكلا مغايرا لهذا الاجتماع.

وأوضح الموقع أن كومان حرص على نقل صورة المدرب الصارم لميسي، وأكد له أن عهد الامتيازات، التي كان يحظى بها عدد من لاعبي الفريق قد ولى، وأشار إلى أنه قبِل بتولي تدريب برشلونة بعد الموافقة على شروطه الخاصة، وشدد على أن الأولوية عنده للمجموعة والفريق.

وأشار المصدر إلى أن ميسي لم يكن سعيدا في نهاية الاجتماع، وتفاجأ مما سمعه من المدرب الهولندي.

Advertisements

وأكد الموقع أن كومان يخطط لأن يكون ميسي عنصرا أساسيا في خططه للموسم المقبل؛ لكن الكلمة الأخيرة ستعود للاعب الأرجنتيني الذي لم يدل بتصريحات رسمية منذ خسارة النادي الكتالوني قبل نحو أسبوعين أمام بايرن ميونيخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

من جانب آخر، ذكر موقع كواترو أن ميسي سيكشف عن موقفه في تصريحات رسمية خلال الساعات القادمة، وسينهي الجدل حول مستقبله، وهذا قبل أيام من عودة النادي الكتالوني إلى التدريبات تحضيرا للموسم الجديد.



المصدر: مواقع إلكترونية