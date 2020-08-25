رياضة | الإعلان عن تشكيل بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن تشكيل بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ويحل الإنناج الحربي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم،، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

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خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

أحمد الشناوي - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - عمر العيوني - إسلام عيسى - دودو الجباس - طارق طه - محمد فتحي