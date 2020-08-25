رياضة | عاجل - فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - جيرالدو خط الهجوم: أليو بادجي

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