رياضة | مختار مختار يُعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة بيارميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مختار مختار يُعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة بيارميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز بعد قليل في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الإنتاج الحربي ضم كلا من :- حراسة المرمى : عامر عامر خط الدفاع : علاء سلامة - أحمد صابر - محمود البدري - علي فتحي Advertisements خط الوسط : محمد عادل - محمود عادل - أحمد مجدي - موسى دياورا خط الهجوم : محمد فييرا - باسم مرسي. البدلاء:- أحمد يحيى - محمد بازوكا - هشام شحاته - أماروتناص - أحمد دويدار - إبراهيم عبد الخالق - أحمد عفيفي - محمد رجب - عبد الرحمن شيكا.

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