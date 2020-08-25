رياضة | عاجل - فايلر يصدم صالح جمعة من جديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - فايلر يصدم صالح جمعة من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر، من التواجد في قائمة الفريق لمباراة الغد أمام الجونة.

ويستضيف الأهلي نظيره الجونة مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر لن يضم صالح جمعة في قائمة الفريق لمباراة الغد لمواجهة الجونة.

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كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر، من التواجد في قائمة الفريق لمباراة الغد أمام الجونة.

ويستضيف الأهلي نظيره الجونة مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر لن يضم صالح جمعة في قائمة الفريق لمباراة الغد لمواجهة الجونة.

وأضاف المصدر بأن اللاعب خاض تدريبات منفردة اليوم قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الأخير لمواجهة الجونة.