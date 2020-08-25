رياضة | الاتحاد الفرنسي يوافق على تأجيل مباراة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الفرنسي يوافق على تأجيل مباراة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الفرنسي تأجيل المباراة الأولى لباريس سان جيرمان في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمام لانس، لنحو أسبوعين لتقام في 10 سبتمبر.

وطلب سان جيرمان، الذي خسر 0-1 من بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال يوم الأحد، في لشبونة، من رابطة الدوري تغيير موعد اللقاء.

وقال سان جيرمان عبر موقعه: "بطلب من النادي وبموافقة لانس ومحطة كانال بلوس قررت رابطة الدوري تأجيل مباراتنا مع لانس التي كانت مقررة في البداية في 29 أغسطس (آب) إلى 10 من سبتمبر (أيلول)".

وقالت الرابطة إن مباراة الأحد، بين ستراسبورغ ونيس سيقدم موعدها إلى السبت، في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي في نفس الموعد الأصلي لمباراة سان جيرمان.