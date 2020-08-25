رياضة | عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الزمالك، موعد مباراتي الفريق الأبيض أمام الرجاء البيضاوي المغربي، والتي ستجمع الفريقين بنظام الذهاب والإياب، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأعلن النادي الأبيض عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستقام في المغرب يوم 25 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 2 أكتوبر المقبل.

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي الافريقي فسوف يواجه الفائز من الأهلي والوداد المغربي اللذين يلتقيان في نصف النهائي الآخر.

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