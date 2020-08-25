رياضة | مفاجآت عديدة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت عديدة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق الجونة غدا الأربعاء 26 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الأهلي والجونة غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي.

وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الجونة غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس" بتعليق أيمن الكاشف.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة الجونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

Advertisements

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - جيرالدو

خط الهجوم: أليو بادجي

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي الجونة في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها هو الأخر حتى الآن في الدوري.