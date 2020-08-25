رياضة | الاتحاد الأوروبي يزف خبرا سارا للجماهير قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يزف خبرا سارا للجماهير قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خبرا سارا للجماهير قبل خوض كأس السوبر بين بايرن ميونيخ الفائز بلقب دوري الأبطال، وإشبيلية، الفائز بالدوري الأوروبي في بودابست.

وذكر بيان أن المباراة التي ستقام في العاصمة المجرية يوم 24 سبتمبر (أيلول) المقبل، ستشهد استخدام 30% من مدرجات ملعب بوشكاش أرينا، وسط محاذير فيروس كورونا، "من أجل دراسة تأثير المتفرجين على بروتوكول الاتحاد الأوروبي للعودة للعب".

وأضاف: "كل مباريات الاتحاد الأوروبي ستظل تقام دون حضور جمهور حتى إشعار آخر".

واختتمت منافسات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي دون جمهور الأسبوع الماضي في بطولتين مصغرتين أقيمتا بالبرتغال وألمانيا.

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وستقام أيضاً مباريات بطولة دوري أمم أوروبا الشهر المقبل دون حضور الجمهور.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين: "بينما كان من المهم أن نظهر أن كرة القدم يمكن أن تستمر في الأوقات الصعبة، دون جمهور، فقدت اللعبة شيئاً من شخصيتها".

وأضاف: "نتمنى أن نستخدم مباراة كأس السوبر الأوروبي في بودابست كمباراة استرشادية من شأنها أن تشهد بدء عودة الجماهير لمبارياتنا".

وأضاف: "نعمل عن كثب مع الاتحاد المجري والحكومة هناك لتنفيذ تدابير تضمن صحة هؤلاء اللذين سيحضرون ويشاركون في المباراة، لن نخاطر بسلامة الناس".