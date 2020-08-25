رياضة | قبل مواجهاتهما المرتقبة.. حقائق وأرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل مواجهاتهما المرتقبة.. حقائق وأرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد فريق الجونة، غدا الأربعاء، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي النادي الأهلي لتحقيق الفوز على الفريق الساحلي وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو التتويج بلقب الدوري، وتعويض خسارته القاسية أمام غريمه الزمالك في الجولة الماضية من البطولة بنتيجة 3/1.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة (18 انتصارا – تعادلين – هزيمة وحيدة)، بينما يحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة (5 انتصارات – 6 تعادلات – 10 هزائم).

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الجونة

- تقابل النادي الأهلي مع نظيره الجونة في 15 مواجهة رسمية بالبطولات المحلية، فاز المارد الأحمر في 10 مباريات، مقابل انتصار وحيد للفريق الساحلي، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما.

- سجل فريق الأهلي 35 هدفًا خلال مواجهاته السابقة ضد فريق الجونة، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط.

- أول مباراة جمعت الأهلي مع الجونة كانت في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز موسم 2009/2010 بتاريخ 16 ديسمبر 2009، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

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- يتصدر الغاني جون آنطوي مهاجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي قائمة هدافي مواجهات الأهلي والجونة برصيد 4 أهداف، يليه وليد سليمان وعماد متعب وسجل كل منهما 3 أهداف.

- أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة، كان لصالح المارد الأحمر بنتيجة 13/0 في لقاء دور الـ16 ببطولة كأس مصر عام 2015.

- لم يفز الجونة على الأهلي منذ 6 سنوات وتحديدًا منذ انتصاره الوحيد على المارد الأحمر بهدف دون مقابل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري موسم 2014 / 2015 بتاريخ 15 فبراير لعام 2014.

- سجل 4 محترفين أجانب 7 أهداف خلال مواجهات الأهلي والجونة (جون آنطوي "4 أهداف" - ماليك إيفونا "هدف" - صامويل أوكران "هدف" - فرانسيس دي فوركي "هدف").

- شهدت مواجهات الأهلي والجونة "سوبر هاتريك" وحيد سجله الغاني جون آنطوي خلال لقاء الفريقين بكأس مصر عام 2015 والذي فاز به الأحمر 13/0، بينما سجل وليد سليمان "هاتريك" في مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري والذي انتهت بفوز الأحمر 4-0 بالدور الأول للدوري

- يقود الجونة أمام الأهلي، المدرب البرتغالي بيدرو بارني والذي سبق وعمل مدربًا مساعدًا، ضمن الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة المدرب مانويل جوزيه صاحب التاريخ الكبير مع الفريق الأهلاوي.

- آخر مواجهة جمعت الأهلي مع الجونة كانت في لقاء الدور الأول بالدوري الممتاز هذا الموسم بتاريخ 25 نوفمبر 2015، وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة (وليد سليمان "هاتريك" - حسين الشحات "هدف").