رياضة | كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع بن شرقي وأوناجم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع بن شرقي وأوناجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبرنامج تدريبي خاص على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأدى الثنائي فقرة تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا لتعليمات الجهاز الفني من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للثنائي.

بعدها عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع بن شرقي وأوناجم من أجل الاطمئنان عليهما ومنحهما التعليمات الجديدة بعد الانتهاء من تدريبات الجري حول الملعب برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.