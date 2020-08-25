رياضة | مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي المقاولون العرب يوم الخميس المقبل 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام.

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خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وستذاع مباراة فريق الزمالك ضد نظيره فريق المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون تايم سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الفارس الأبيض في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي المقاولون العرب في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز 37 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها ذئاب الجبل حتى الآن في بطولة الدوري.