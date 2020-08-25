رياضة | عاجل - إصابة نجم الزمالك في التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة نجم الزمالك في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لكدمة في يده اليمنى أثناء التدريبات الجماعية للفريق الأبيض استلزمت وضع رباط ضاغط عليها.

ولم تؤثر الإصابة على مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية اليوم.

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وأدى اللاعب تدريباته مع باقي زملائه في المران استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

ومن ناحية أخري، انتظم محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية التي غاب على إثرها عن مباراة الفريق الماضية أمام الأهلي.

وأصبح حسن جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.