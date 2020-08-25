رياضة | الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة المقاولون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية التي غاب على إثرها عن مباراة الفريق الماضية أمام الأهلي.

وأصبح حسن جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

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