رياضة | الزمالك يخضع لمسحة كورونا قبل بداية التدريبات

خضع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق تدريبات اليوم.

يأتي ذلك وفقا للبروتوكول الطبي بإجراء مسحة طبية قبل كل مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم الفريق في تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي عقب إجراء المسحة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والمقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.